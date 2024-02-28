30% псковских работодателей пытаются вовлекать сотрудников в работу

18:56, 28 февраля 2024, ПАИ

Только 30 % псковских работодателей пытаются вовлекать персонал в работу, сообщает сервис SuperJob.

Наиболее популярные мероприятия по повышению вовлечённости сотрудников в работу – это обучение, тренинги, лекции, рабочие встречи, общие собрания, планёрки, сбор обратной связи и идей улучшения работы, корпоративные игры, соревнования, конкурсы, тимбилдинг.

В целом жители Пскова оценивают свой уровень вовлечённости в работу на 4,3 из 5 баллов.

Ранее сообщалось, что 80 % псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством, а 27 % граждан помогали своим однокурсникам устроиться на работу.