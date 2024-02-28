30% псковских работодателей пытаются вовлекать сотрудников в работу
Только 30 % псковских работодателей пытаются вовлекать персонал в работу, сообщает сервис SuperJob.
Наиболее популярные мероприятия по повышению вовлечённости сотрудников в работу – это обучение, тренинги, лекции, рабочие встречи, общие собрания, планёрки, сбор обратной связи и идей улучшения работы, корпоративные игры, соревнования, конкурсы, тимбилдинг.
В целом жители Пскова оценивают свой уровень вовлечённости в работу на 4,3 из 5 баллов.
Ранее сообщалось, что 80 % псковичей проверяют работодателей перед трудоустройством, а 27 % граждан помогали своим однокурсникам устроиться на работу.
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28 февраля 2024
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