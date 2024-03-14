«Россети» обеспечат электроснабжение более 82 тысяч избирательных участков

21:21, 14 марта 2024, ПАИ

«Россети» обеспечат электроснабжение более 82 тысяч избирательных комиссий и участков в России, сообщается в Telegram-канале компании.

На период проведения выборов в группе «Россети» организовано круглосуточное дежурство сотрудников и дополнительный контроль состояния оборудования. Введён режим технологической тишины.

Около 50 тысяч избирательных участков запитаны от объектов группы «Россети», более 32 тысяч – через присоединённые ТСО.

Заблаговременно выполнен комплекс подготовительных мероприятий. В частности, осмотрены 57 тысяч электросетевых объектов, от которых запитаны участки и комиссии. Проведено почти 3,5 тысячи тренировок персонала. Реализованы меры обеспечения безопасности объектов и сотрудников.

В готовности на случай возможных аварийно-восстановительных работ находится около 10 тысяч аварийно-восстановительных бригад – 51 тысяча человек и 25 тысячи единиц спецтехники.

Также совместно с муниципальными администрациями организована установка на избирательных участках порядка 12 тысяч резервных источников электроснабжения, в мобильном резерве ещё почти пять тысяч РИСЭ.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В бюллетени для голосования внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

В Псковской области изготовлено 506 100 избирательных бюллетеней.