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Политика

Надежда Васильева: Все темы дебатов были очень важные и интересные

О подготовке к дебатам в предвыборной кампании, а также о том, какие темы обсуждения были самыми интересными, рассказала доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина Надежда Васильева в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.

Надежда Васильева: «Все темы дебатов были очень важные и интересные». Фото: ПАИ

«Все темы дебатов были очень важные и интересные. Но было сложно готовиться, донести до людей доступным языком было сложно. Приходилось очень тщательно готовиться. Это очень высокий уровень ответственности. Какая тема больше всего понравилась? Они все были интересные. Мне было важно работать по теме образования и науки, семьи, социальной поддержки», – сказала Надежда Васильева.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.

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