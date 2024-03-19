«Ночь выборов – 2024»: итоги в цифрах

16:18, 19 марта 2024, ПАИ

Главное политическое событие года в Псковской области «Ночь выборов – 2024» прошло 17 марта на площадках госмедиахолдинга. Всего на политическом шоу побывало 134 участника, среди которых были участники избирательной кампании, политики, 12 международных наблюдателей и экспертов, общественники и журналисты.

В течение 170 минут в прямом эфире на телеканале «Первый Псковский» вспоминали яркие моменты и перипетии избирательной кампании, а также подводили итоги выборов. За это время высказаться успели 34 эксперта. Удалось организовать и три прямых включениях из Москвы и Санкт-Петербурга, во время которых выступили федеральные спикеры.

Кроме прочего, псковские партийцы на руках выяснили, кто займёт второе и третье места на выборах президента. В результате сильнейшим оказался участник состязания от КПРФ, который одолел соперника из ЛДПР.

В итоге шоу пользовалось колоссальным успехом в социальных сетях: за первые сутки прямой эфир успел собрать более 27 000 просмотров. И правда, мероприятие получилось по-настоящему масштабным: на площадках СМИ и новых медиа была опубликована 361 публикация.

Не обошлось на «Ночи выборов – 2024» без гастрономической части: на территории медиацентра ПАИ собрались представители уникальных региональных брендов. Специально для проведения мероприятия основатели улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») Алексей Корочкин и Наталья Деревянных приехали в Псков с новым блюдом. Предприниматели совсем недавно вернулись с Ямала и решили соединить в своём рецепте уникальные нотки севера и псковской улитки. Украшено блюдо было ягодами псковской брусники, северной морошки и чипсами из оленины. В прочем, каждый гость по достоинству оценил новый рецепт.

А основатель известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша» Михаил Пасько помогал участникам шоу создать настоящую сладкую электоральную карту России – каждый выбирал капкейк с названием региона и устанавливал его на карту страны.

Со всеми новостями главного политического шоу «Ночь выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ. Также можно посмотреть фоторепортажи Андрея Степанова по ссылке и Елены Коноплёвой здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.