Новое блюдо из улиток представили на площадке «Ночи выборов – 2024»

22:46, 17 марта 2024, ПАИ

Новое блюдо из улиток представили на площадке «Ночи выборов – 2024». Основатели улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка»), предприниматели Наталья Деревянных и Алексей Корочкин в эфире политического шоу рассказали, что на это их вдохновила поездка в Заполярье.

Алексей Корочкин отметил, что недавно они ездили на Ямал, куда их пригласили обучать фермеров-оленеводов агротуризму. «Мы вернулись буквально позавчера... Нам так понравился этот край, что мы подготовили совместный рецепт», – сообщил он.

Основатели улиточной фермы Escargot D’Or рассказали, что в новое блюдо входит мясо псковской улитки, мясо ямальского оленя и паштет. Украшено всё ягодами псковской брусники, северной морошки и чипсами из оленины.

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.