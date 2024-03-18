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Политика

Эксперт из Италии – о выборах: Автобусы в приграничных пунктах – прагматичное решение

Проведение выборов президента России в Псковской области оценил эксперт из Италии, руководитель обсерватории политико-конституционного мониторинга России Иван Марино в эфире политического шоу «Ночь выборов – 2024» в медиацентре ПАИ сегодня, 17 марта.

Эксперт из Италии – о выборах: «Автобусы в приграничных пунктах – прагматичное решение». Фото: ПАИ

«Искренние слова благодарности за приглашение Общественной палате и избирательной комиссии региона. Были созданы реальные условия для того, чтобы мы могли выполнять свою миссию. Интересно смотреть за выборами, рядом Эстония и Латвия. Мы посетили автобусы, которые в пограничных пунктах. Это было оперативное и правильное, прагматичное решение. Люди за рубежом могли иметь возможность переехать границу и голосовать», – сказал он.

Иван Марино также отметил, что общественные наблюдатели – это дополнительная проверка. «Видеонаблюдение и то, что любой журналист может прийти и фотографировать, – это большой плюс», – заметил он.

«У нас в Италии не указано чётко, кто председатель, кто члены комиссии. Здесь был взаимный контроль – каждый проверял своего конкурента», – заключил эксперт.

Сегодня в России завершилось голосование на выборах президента России. Голосование проходило 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00. Также применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

В бюллетени для голосования было внесено четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Прямую трансляцию «Ночи выборов – 2024» можно смотреть в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте», на сайте ПАИ, в прямом эфире телеканала «Первый Псковский». За происходящим на «Ночи выборов» также можно следить в Telegram-канале ПАИ и в группах районных газет в соцсети «ВКонтакте».

Со всеми новостями с «Ночи выборов – 2024» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ здесь.

Официальный хештег трансляции – #Ночьвыборов60.

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