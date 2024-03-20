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Общество

Начались работы по проектированию школы-флагмана на берегу Великой в Пскове

Начались работы по проектированию школы-флагмана на берегу Великой в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он также уточнил, что на совещании с министром просвещения России Сергеем Кравцовым утверждена концепция флагманской школы.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Уже заключён контракт, ведутся работы по проектированию. Строительство школы планируем начать в этом году. Предварительная стоимость строительства и оснащения – 4,5 млрд рублей. Благодарю Сергея Сергеевича лично, команды Минпросвещения и Минстроя за доверие, поддержку и помощь», – написал Михаил Ведерников.

Школу на 800 мест и кампус на 300 мест построят в Борисовичах благодаря президентскому нацпроекту «Образование». В учреждении будут внедрены самые передовые технологии и современные методики обучения, а работать с детьми будут лучшие педагоги области, подчеркнул губернатор.

«Появится не только флагманская школа, будет обустроен целый образовательный кластер с благоустроенной территорией. В том числе планируем разбить красивый парк с выходом к реке Великой, что позволит организовывать регаты и речные прогулочные маршруты для детей. Также на прилегающей территории будут созданы велосипедные дорожки, прогулочные и беговые зоны», – перечислил губернатор.

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