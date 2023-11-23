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Уникальная школа для одаренных детей появится в Пскове

Школа для одаренных детей появится в Пскове. На разработку сметной документации для нее правительство России выделило Псковской области 285,5 млн рублей. Псковская область стала одним из шести регионов России, где будут созданы такие пилотные школы, использующие передовые технологии и методы обучения.

Школа "Летово" легла в основу проекта школы для одаренных детей в Пскове. Фото: prorus.ru

В мае 2023 года проект создания школы для одаренных детей обсуждал губернатор Михаил Ведерников с председателем регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым. Уже согласован земельный участок, находящийся в областной собственности, утвержден проект здания. Школа будет построена в Борисовичах, которые уже фактически стали микрорайоном Пскова. За основу проекта взята московская школа-пансион «Летово».

Запланированная вместимость каждой пилотной школы (они появятся еще в пяти регионах России) составит 800 мест с пансионом на 300–600 мест. То есть в школе смогу учится дети из районов Псковской области и других регионов. 

Работа ведётся в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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