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Общество

В автобусах в Псковской области можно получить скидку при оплате проезда картой «Мир» до конца июня

Держатели банковской карты «Мир» в Псковской области до 30 июня могут оплачивать проезд по сниженной стоимости в автобусах – скидка составит 7 рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе платёжной системы «Мир».

В автобусах в Псковской области можно получить скидку при оплате проезда картой «Мир» до конца июня. Фото здесь и далее предоставили в пресс-службе платёжной системы «Мир»

Чтобы платить за проезд меньше, нужно загрузить в телефон (речь только о тех, у кого Android) банковскую карту «Мир». Сделать это можно через один из мобильных платёжных сервисов, например, Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты – NFC. Далее – приложить смартфон с загруженной банковской картой «Мир» к терминалу в автобусе при покупке билета. Убедиться в том, что скидка прошла, можно в приложении своего банка, в push- или SMS-уведомлении от него.

В акции участвуют карты «Мир» любого банка, в том числе цифровые, которые выпущены онлайн. Обязательное условие для проезда по сниженной стоимости – оплата телефоном. По пластиковым картам «Мир» скидка не предоставляется.

Полные правила предоставления скидки на проезд и перечень маршрутов перевозчиков, которые участвуют в акции, можно узнать на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет!».

В настоящее время в Псковской области курсирует около 350 автобусов, которые оснащены устройствами для безналичной оплаты проезда. Ежемесячно пассажиры совершают более четырёх тысяч поездок на общественном транспорте.

«Мы стремимся предоставить держателям карт «Мир» современные цифровые и удобные способы оплаты, – отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова. – Такое предложение действует в регионе впервые, но мы уверены, что оно будет пользоваться спросом».

В Псковской области сегодня стремятся сделать для пассажиров оплату проезда в общественном транспорте более современной и удобной.

«Для нас такой опыт – это возможность заинтересовать людей не очень известной ранее возможностью оплаты, а также поощрить тех, кто уже давно пользуется картами платёжной системы «Мир». Кроме того, для ГППО «Псковпассажиравтотранс», как для государственного перевозчика, – это ещё один способ проявить лояльность к нашим пассажирам, сделав их ежедневные поездки чуть приятнее и доступнее», – отметил генеральный директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов.

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