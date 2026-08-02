Михаил Ведерников осмотрел выставку техники и вооружения воздушно-десантных войск
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественном мероприятии в честь 96-й годовщины образования воздушно-десантных войск. После этого Михаилу Ведерникову, председателю Законодательного Собрания Александру Котову и митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею показали выставку техники и вооружения воздушно-десантных войск. Об этом сообщил губернатор в своём канале в MAX.
«На экспозиции представлены современные образцы, которые сегодня помогают бойцам выполнять боевые задачи. Например, средства радиоэлектронной борьбы – для обнаружения и подавления БПЛА, коптеры, наземные беспилотные системы, которые обеспечивают доставку грузов, а также различные виды современной военной формы по сезону», – отметил Михаил Ведерников.
Он добавил, что выставка наглядно показывает, насколько серьёзно и комплексно оснащаются подразделения ВДВ: от экипировки до высокотехнологичных решений.
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