Бежаницы отпраздновали 445-летие посёлка и 99-летие района

23:30, 02 августа 2026, ПАИ

Бежаницы отпраздновали 445-летие посёлка и 99-летие Бежаницкого района. Праздник собрал жителей, ветеранов, молодёжь, волонтёров, предпринимателей и гостей округа, а главной его темой стали любовь к родной земле и уважение к людям, которые создают историю района. Об этом сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Главное богатство и настоящая гордость нашего округа – это люди. Сегодня я с особым трепетом говорю о наших почётных гражданах – тех, чьи имена вписаны в историю Бежаниц золотыми буквами. Их жизненный путь, их преданность родному краю – это нравственный ориентир для всех нас, особенно для молодёжи. Мы преклоняемся перед вами, дорогие наши ветераны и заслуженные земляки», – отметила Елена Иванова.

В этот день вручили награды лучшим специалистам и организациям района. Слова благодарности также прозвучали в адрес волонтёров и предпринимателей, которые помогают району и поддерживают общее дело. Праздник посетил и заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих.

Для гостей подготовили концертную программу, угощения, творческие площадки и развлечения для детей.