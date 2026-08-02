Глава Пскова поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником

22:12, 02 августа 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин от имени администрации города поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днём железнодорожника. Об этом он сообщил в своём канале в MAX.

«Псков – важный транспортный узел, и именно ваш труд делает его надёжным звеном большой железнодорожной сети страны. Каждый день вы обеспечиваете бесперебойные пассажирские и грузовые перевозки, гарантируете безопасность и точность следования поездов – работаете так, что движение идёт как часы», – отметил Борис Елкин.

Он выразил особую признательность ветеранам отрасли, отметив, что их опыт и преданность профессии – это фундамент, на котором строится работа сегодняшнего дня.

«Спасибо всем специалистам – от машинистов и диспетчеров до работников депо и путейцев – за ваш непростой, но такой нужный труд», – поблагодарил глава города.