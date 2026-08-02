Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Пскова поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником

Глава Пскова Борис Елкин от имени администрации города поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днём железнодорожника. Об этом он сообщил в своём канале в MAX.

Фото из канала главы Пскова Бориса Елкина в MAX

«Псков – важный транспортный узел, и именно ваш труд делает его надёжным звеном большой железнодорожной сети страны. Каждый день вы обеспечиваете бесперебойные пассажирские и грузовые перевозки, гарантируете безопасность и точность следования поездов – работаете так, что движение идёт как часы», – отметил Борис Елкин.

Он выразил особую признательность ветеранам отрасли, отметив, что их опыт и преданность профессии – это фундамент, на котором строится работа сегодняшнего дня.

«Спасибо всем специалистам – от машинистов и диспетчеров до работников депо и путейцев – за ваш непростой, но такой нужный труд», – поблагодарил глава города.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 августа 2026

Уроженца Гдова обвинили в оправдании деятельности украинских террористов
07 августа 2026

На мосту Александра Невского в Пскове начался ремонт второй полосы дороги
07 августа 2026

Реставрацию интерьеров церкви Сорока Севастийских Мучеников завершили в Печорах
07 августа 2026

Ушёл из жизни псковский тренер по самбо Сергей Дмитриев
07 августа 2026

Жители Дедовичей останутся без горячей воды на время ремонта теплосетей
07 августа 2026

Сила воли: как спортивная адаптация приводит ветеранов СВО к победам, обсудят в медиацентре ПАИ
07 августа 2026

Земля из Новосокольников стала частью МотоПарка Мира в Ленинградской области
07 августа 2026

Владимир Путин назвал 76-ю Псковскую дивизию ВДВ легендарной

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...