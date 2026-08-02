Псковичи могли принять участие в деревенских играх на фестивале «Псковские каникулы»

23:43, 02 августа 2026, ПАИ

Деревенские игры – одна из площадок фестиваля «Псковские каникулы», которая объединяет поколения, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

«На нашем фестивале мы наблюдаем, как дети и их родители вместе погружаются в мир традиционных деревянных игр. Эти простые, но увлекательные развлечения позволяют не только весело провести время, но и укрепить семейные связи», – поделился глава региона и добавил, что дети учатся работать в команде, развивают координацию и ловкость, а взрослые вспоминают своё детство и делятся бесценным опытом.

«Каждый бросок, каждая игра – это возможность для общения, смеха и радости», – подчеркнул губернатор.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»).

Мероприятие проходило до 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (на участке от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской). Гостей фестиваля ждали иммерсивный спектакль-реконструкция, тематические зоны (советские дворовые игры, фотостудия в интерьере советской квартиры, лото с суперпризом, тир, блошиный рынок с винтажными вещами), концертная программа (выступления оркестра, иллюзионистов, ретродискотеки, бардовский концерт, показ советских фильмов под открытым небом), выставка «СССР: радио и телевидение», конкурс «А ну-ка, девушки!».

Проект, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поможет не только разнообразить летний досуг жителей и гостей региона, но и показать особый колорит Пскова через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. Ранее Театрально-концертная дирекция проводила кастинг актёров для массовых сцен.