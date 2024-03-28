Лучших экскурсоводов и краеведов среди школьников определили в Псковской области

16:21, 28 марта 2024, ПАИ

Итоги двух региональных конкурсов среди школьников, во время которых эксперты назвали лучших экскурсоводов и краеведов, подвели в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.



Фото: Фотографии предоставлены ГАОУ ДО «Лидер»



Фото: Фотографии предоставлены ГАОУ ДО «Лидер»



Фото: Фотографии предоставлены ГАОУ ДО «Лидер»





В частности, в региональном Доме молодёжи в Пскове состоялся конкурс «Люби и знай свой край родной» на лучшего экскурсовода. На него было заявлено 18 работ из Великолукского, Куньинского, Новосокольнического, Плюсского, Порховского, Псковского, Себежского районов, Невельского, Новоржевского, Стругокрасненского муниципальных округов, Пскова и Великих Лук.

Победителями конкурса среди 5-8-х классов стали:

– в номинации «Я приглашаю вас в музей» – ученица школы № 1 из Порхова Дарья Ящук;

– в номинации «Мой край родной, мой край любимый» – школьник из великолукской школы № 16 Владислав Шахтеров;

– в номинации «Тематическая экскурсия» – ученик школы № 18 Пскова Назар Демин.

Победителями конкурса среди 9-11-х классов стали:

– в номинации «Я приглашаю вас в музей» – школьница Славковской школы из Порховского района Ксения Васильева;

– в номинации «Тематическая экскурсия» – ученик Лычевской средней школы Павел Трепаков;

– в номинации «Мой край родной, мой край любимый» – ученица Куньинской школы Надежда Иванова.

Помимо этого, прошёл и XIV областной конкурс «Псковская земля. История. Памятники. Люди». Школьникам нужно было описать музейный предмет. Кроме того, им предстояло ответить на вопросы историко-краеведческой викторины, написать творческую работу и защитить её. Темы были предложены на выбор: «80-я годовщина освобождения территории Псковщины от немецко-фашистских захватчиков», «Пушкин – наше всё!», «История семьи в истории страны». На конкурс всего поступило 11 проектов.

По итогам всех этапов конкурса победительницей стала ученица девятого класса из Опочецкого округа Дарья Покоренко. Второе место смогла заполучить девятиклассница Ксения Пахомова из Дедовичской средней школы № 2, а третье – ученица десятого класса Лядской школы из Плюсского района Анастасия Тесленко.

Организатором конкурсов стало образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер».