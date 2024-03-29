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На 30 марта намечено официальное открытие ресторана «Гельдт» в Пскове

На 30 марта намечено официальное открытие ресторана «Гельдт» в Пскове, сообщается в его официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

26 марта «Гельдт» запустился в тестовом режиме. Накануне здесь побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С меню ресторана можно ознакомиться здесь: https://vk.com/pskbani?z=album-223931949_302381603.

В начале мая, сообщают владельцы, в историческом здании XIX века, которое изначально функционировало как городская баня, откроется парная.

Карл Иванович Гельдт, чьё имя носила баня, поселился в Пскове ещё в 1860 году и занимался продажей леса, строительством доходных домов. Брал подряды на строительство и ремонт общественных зданий города, имел мельницы на Пскове. По стоимости принадлежавшего имущества он занимал первое место среди избирателей города.

В 1872 году Гельдт обратился в псковскую городскую управу с просьбой разрешить построить в Пскове на принадлежащем ему месте «на берегу Псковы у Казанской улицы каменное одноэтажное здание с тремя флигелями для торговой бани, а также деревянный на каменном этаже флигель для служителей бани». Баню в итоге построили в 1873 году.

С 2013 года Гельдтова баня перестала выполнять свои функции и была закрыта. В марте 2015 года депутаты Псковской городской Думы согласовали её продажу. 1 июня того же года состоялся конкурс, победителем которого стал единственный участник – ООО «Сити Сервис». Здание продали за 8 миллионов 100 тысяч рублей. Согласно договору купли-продажи, покупатель не должен был производить изменение фасада и перепланировки здания без письменного разрешения управления по градостроительной деятельности администрации города, а также обязан был сохранить историческую функцию объекта культурного наследия регионального значения на 49 лет.

Планировалось, что реконструкция здания завершится ещё весной 2020 года, затем этот срок перенесли на конец 2021 года. Собственнику пришлось разрабатывать и согласовывать новый проект реставрации и приспособления памятника для современного использования, потребовалась и повторная госэкспертиза. В итоге к активным работам на объекте удалось приступить только в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в апреле на берегу Псковы откроется ещё один новый ресторан под названием «Лёвен».

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