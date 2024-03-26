Ресторан «Гельдт» открылся в Пскове в тестовом режиме

08:32, 26 марта 2024, ПАИ

Ресторан «Гельдт» открылся в Пскове в тестовом режиме, сообщается в группе общепита в соцсети «ВКонтакте».

«Тестируем ресторан со вторника по четверг. Просим в гости, без суеты и спешки», - сообщают владельцы и предлагают заранее бронировать столики.

На встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым владелица ресторана Ирина Кухи уточнила, что через две недели после запуска ресторана в историческом здании 1873 года откроется ещё и баня. Она также уточнила, что дизайнерский проект помещения ресторана разработала петербургская студия. «Всё создано с использованием простых материалов - дерева, камня. Центральное место занимает камин. У нас просторно, много воздуха. Оборудован детский игровой уголок», - добавила Ирина Кухи.

«Очень симпатично получилось!» - одобрил Михаил Ведерников.

Будущую парную глава региона назвал «псковскими Сандунами» (Сандуны - старейшие общественные бани в Москве, действующие с начала XIX века. - Ред.) и пожелал владельцам «побольше благодарных клиентов».

Карл Иванович Гельдт, по имени которого названа баня, поселился в Пскове ещё в 1860 году и занимался здесь продажей леса, строительством доходных домов. Брал подряды на строительство и ремонт общественных зданий города, имел мельницы на Пскове. По стоимости принадлежавшего имущества он занимал первое место среди избирателей города.

В 1872 году псковский купеческий сын Гельдт обратился в псковскую городскую управу с просьбой разрешить построить в Пскове на принадлежащем ему месте «на берегу Псковы у Казанской улицы каменное одноэтажное здание с тремя флигелями для торговой бани, а также деревянный на каменном этаже флигель для служителей бани». Баню в итоге построили в 1873 году.

С 2013 года Гельдтова баня перестала выполнять свои функции и была закрыта. В марте 2015 года депутаты Псковской городской Думы согласовали её продажу. 1 июня того же года состоялся конкурс, победителем которого стал единственный участник – ООО «Сити Сервис». Здание продали за 8 миллионов 100 тысяч рублей. Согласно договору купли-продажи, покупатель не должен был производить изменение фасада и перепланировки здания без письменного разрешения управления по градостроительной деятельности администрации города, а также обязан был сохранить историческую функцию объекта культурного наследия регионального значения на 49 лет.

Планировалось, что реконструкция здания завершится ещё весной 2020 года, затем этот срок перенесли на конец 2021 года. Собственнику пришлось разрабатывать и согласовывать новый проект реставрации и приспособления памятника для современного использования, потребовалась и повторная госэкспертиза. В итоге к активным работам на объекте удалось приступить только в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в апреле на берегу Псковы откроется ещё один новый ресторан под названием «Лёвен».