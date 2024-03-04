Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё один ресторан откроется на берегу Псковы весной

Ещё один новый ресторан откроется на берегу Псковы в апреле, сообщает «Псковская правда».

Фото: Елена Коноплёва

Общепит расположится в восстановленном здании винного склада Иоганна-Константина Лёвена. Открытие намечено на апрель. Ресторан получит название «Лёвен» – по имени владельца здания.

В цоколе здания будет место для хранения продуктов, подсобки и заготовительный цех. На первом этаже – открытая кухня и основной зал для гостей. На мансардном этаже – банкетный зал. Интерьер ресторана собственник обещает представить через пару недель.

В теплое время года рядом будет открыта веранда.

Над меню работает бренд-шеф ресторана «Хельга», принадлежащего Виталию Зайцеву, который открывает и «Лёвен». «Меню будет похоже на «Хельгу», но с некоторыми изменениями. В целом, конечно, это будет авторская русская кухня, но более современная», – рассказал Зайцев.

Стоимость блюд будет «средней по Пскову и чуть выше средней». «Мы ориентируемся на средний класс. У нас не лакшери всё же будет, а больше ресторан для массового потока гостей, более демократичный и доступный по цене», – добавил Зайцев.

Здание, где расположится ресторан, является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой» XVII века. На рубеже XIX-XX веков в здании размещался оптовый винный склад Иоганна-Константина Лёвена. Он переехал с семьёй в Пскове в 1877 году и организовал в своём доме водочный завод и склад. После смерти Лёвена здание перешло семье Рабенау.

В 1948 году владельцем постройки стал Рыбокоптильный завод, в 1949 году – псковская база Росмясорыбторга. В 1987 году помещения были освобождены, и в 1990 году здание передали объединению кооперативов «Русь», а затем - обкому профсоюза работников среднего и малого бизнеса. С 1997 года оно находилось на балансе банно-прачечного комбината. Затем эксплуатация постройки прекратилась и она стала постепенно разрушаться, к 2004 году сохранились только подвальные помещения. Спустя почти 10 лет появился инвестор, готовый восстановить исторический облик здания.

Ранее сообщалось, что весной на берегу Псковы в отреставрированном здании Гельдтовой бани (недалеко от «Лёвена») откроется ресторан домашней кухни «Гельдт» и парная.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 марта 2024

Паводковая ситуация в Палкинском и Порховском районах почти стабилизировалась
04 марта 2024

Культовый «Запорожец» в Пскове снова сменил имидж
04 марта 2024

Псков привлекателен для молодых специалистов, считает лидер Псковского облсовпрофа Игорь Иванов
04 марта 2024

Ещё один ресторан откроется на берегу Псковы весной
04 марта 2024

На Великой под Псковом взорвали ледяные заторы
04 марта 2024

Латвия тормозит оформление фур на границе с Псковской областью
04 марта 2024

Встреча с реставраторами проходит в региональном избирательном штабе в Пскове
04 марта 2024

9 марта псковичей и туристов приглашают на масленичные гуляния в Бугрово

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...