Ещё один ресторан откроется на берегу Псковы весной

17:43, 04 марта 2024, ПАИ

Ещё один новый ресторан откроется на берегу Псковы в апреле, сообщает «Псковская правда».

Общепит расположится в восстановленном здании винного склада Иоганна-Константина Лёвена. Открытие намечено на апрель. Ресторан получит название «Лёвен» – по имени владельца здания.

В цоколе здания будет место для хранения продуктов, подсобки и заготовительный цех. На первом этаже – открытая кухня и основной зал для гостей. На мансардном этаже – банкетный зал. Интерьер ресторана собственник обещает представить через пару недель.

В теплое время года рядом будет открыта веранда.

Над меню работает бренд-шеф ресторана «Хельга», принадлежащего Виталию Зайцеву, который открывает и «Лёвен». «Меню будет похоже на «Хельгу», но с некоторыми изменениями. В целом, конечно, это будет авторская русская кухня, но более современная», – рассказал Зайцев.

Стоимость блюд будет «средней по Пскову и чуть выше средней». «Мы ориентируемся на средний класс. У нас не лакшери всё же будет, а больше ресторан для массового потока гостей, более демократичный и доступный по цене», – добавил Зайцев.

Здание, где расположится ресторан, является объектом культурного наследия регионального значения «Дом жилой» XVII века. На рубеже XIX-XX веков в здании размещался оптовый винный склад Иоганна-Константина Лёвена. Он переехал с семьёй в Пскове в 1877 году и организовал в своём доме водочный завод и склад. После смерти Лёвена здание перешло семье Рабенау.

В 1948 году владельцем постройки стал Рыбокоптильный завод, в 1949 году – псковская база Росмясорыбторга. В 1987 году помещения были освобождены, и в 1990 году здание передали объединению кооперативов «Русь», а затем - обкому профсоюза работников среднего и малого бизнеса. С 1997 года оно находилось на балансе банно-прачечного комбината. Затем эксплуатация постройки прекратилась и она стала постепенно разрушаться, к 2004 году сохранились только подвальные помещения. Спустя почти 10 лет появился инвестор, готовый восстановить исторический облик здания.

Ранее сообщалось, что весной на берегу Псковы в отреставрированном здании Гельдтовой бани (недалеко от «Лёвена») откроется ресторан домашней кухни «Гельдт» и парная.