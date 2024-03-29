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Хранители истории: 30-летие «Следа «Пантеры» отметили в Пскове

Торжественное мероприятие к 30-летию военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» состоялось в Доме офицеров Пскова сегодня, 29 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Хранители истории: 30-летие «Следа «Пантеры» отметили в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства региона

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец напомнил, что за весь период работы поисковики «Следа «Пантеры» нашли останки более 23 тысяч бойцов, из них 2,5 тысячи человек были идентифицированы. «Родственники, родные и близкие военнослужащих узнали, как погиб их герой. Очень важно знать свою историю, ведь сейчас всё больше попыток переписать нашу историю, в том числе Великой Отечественной войны», – заметил он. Членам организации сенатор пожелал успехов в работе.

Почётную грамоту губернатора за большой личный вклад в развитие и популяризацию поискового движения Псковской области Алексей Наумец вручил члену совета общественной организации «След «Пантеры» Геннадию Королькову. Благодарственные письма правительства региона получили руководитель «Следа «Пантеры» Анна Шуняева, член совета данной общественной организации Борис Травин и командир невельского поискового отряда «Гвоздика» Михаил Ясютич. Кроме того, девять представителей «Следа «Пантеры» удостоены знаком за отличие в поисковом движении Министерства обороны РФ различных степеней.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко отметил важность деятельности «Следа «Пантеры». Он подчеркнул, что члены поисковой организации являются настоящими патриотами и хранителями истории, а своим примером они передают эстафету молодым поколениям поисковиков.

На мероприятие прибыл исполнительный директор Поискового движения России Сергей Кузьмин. Он отметил, что руководство Псковской области понимает важность работы по увековечению памяти павших, и сообщил о том, что Псковской области будет выделено дополнительное финансирование.

Затем память ушедших из жизни поисковиков и погибших воинов в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

Напомним, недавно в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая 30-летию поисковой организации «След «Пантеры». Руководители организации рассказали о том, что в Псковской области работает 29 поисковых отрядов, которые за прошлый год увековечили память более 500 солдат. Кроме того, председатель Псковского регионального отделения Поискового движения России, руководитель поисковой организации «След «Пантеры» Анна Шуняева сообщила о планах поисковой организации «След «Пантеры».

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