В Великолукском районе продолжаются поиски пропавшего 41-летнего мужчины

11:50, 31 марта 2024, ПАИ

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают 41-летнего Николая Иванцова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, мужчина пропал в деревне Кулево Великолукского района. Николай Иванцов вышел из дома 26 сентября прошлого года и не вернулся.

Рост мужчины – 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Николай Иванцов был одет в чёрную куртку с красными вставками, чёрные спортивные штаны, синие кеды и чёрную с красным козырьком кепку. Также с собой у мужчины был чёрный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Иванцова, просят позвонить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД), 8-911-883-38-83 (уголовный розыск), 02 или 112.