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Два псковских школьника получили научные медали на международном форуме «Шаг в будущее»

Малые научные медали за успехи в научно-исследовательской деятельности по итогам международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее» получили Серафим Греков из Пскова и Макар Нилов из Невеля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Два псковских школьника получили научные медали на международном форуме «Шаг в будущее». Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Работа Серафима Грекова была посвящена системе распознавания жестов руки и синтеза в речь Pgesturerec, а Макар Нилов исследовал почтовые станции Киевского тракта.

Также за работу на тематических секциях на форуме псковские школьники получили специальные грамоты и дипломы за научные изыскания, а экспертный совет программы выдал школьнику Кириллу Суле из Острова рекомендацию на научную стипендию имени академика К. С. Колесникова. Кроме того, школьники Станислав Рыбьяков из Новосокольнического района и Софья Мартынова из Пскова получили рекомендации к публикации своих исследований в 27-м томе сборника «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее».

Напомним, международный форум научной молодёжи «Шаг в будущее» проходил в Москве на базе 14 научно-исследовательских институтов и 13 университетов с 23 по 30 марта. В этом году регион представляло рекордное количество участников – 28 школьников и десять педагогов из различных муниципалитетов Псковской области. А в 2023 году на этом международном форуме Псковская область получила кубок первой степени в конкурсе команд за Научно-технологический кубок России.

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