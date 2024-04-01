ФНС: У 540 тысяч россиян есть счета за рубежом
Федеральной налоговой службе известно о более чем 500 тысячах российских резидентов с 1,8 миллиона зарубежных счетов, сообщает РБК.
«По состоянию на 31 декабря 2023 года Федеральной налоговой службе (ФНС) было известно о 539,1 тысячи налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом... В рамках автообмена налоговой информацией в 2023 году ФНС получила данные о 1,825 миллиона зарубежных счетов российских налоговых резидентов», – пишет РБК со ссылкой на презентацию «Итоги деятельности ФНС России».
В презентации уточняется, что число зарубежных счетов российских налоговых резидентов выросло на 164%.
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