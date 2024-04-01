Налоговики приглашают псковичей на тематические семинары

17:24, 01 апреля 2024, ПАИ

Псковских налогоплательщиков приглашают на тематические семинары и вебинары, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы.

В рамках онлайн-встреч обсудят вопросы проведения декларационной кампании, особенности применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», вопросы государственной регистрации юридических лиц, наиболее распространенные причины отказов в регистрации и другие вопросы.

Кроме того, специалисты управления проинформируют налогоплательщиков об особенностях Единого налогового счёта (ЕНС).

Первая онлайн-встреча состоится 24 апреля. Она будет посвящена специфике работы раздела единого налогового счёта в личном кабинете юридического лица.

График других мероприятий можно посмотреть по ссылке.