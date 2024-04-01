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Общество

Налоговики приглашают псковичей на тематические семинары

Псковских налогоплательщиков приглашают на тематические семинары и вебинары, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы.

Налоговики приглашают псковичей на тематические семинары. Фото: ПАИ

В рамках онлайн-встреч обсудят вопросы проведения декларационной кампании, особенности применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», вопросы государственной регистрации юридических лиц, наиболее распространенные причины отказов в регистрации и другие вопросы.

Кроме того, специалисты управления проинформируют налогоплательщиков об особенностях Единого налогового счёта (ЕНС).

Первая онлайн-встреча состоится 24 апреля. Она будет посвящена специфике работы раздела единого налогового счёта в личном кабинете юридического лица.

График других мероприятий можно посмотреть по ссылке.

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