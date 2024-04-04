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Политика

Александр Голышев рассказал об уникальном историческом опыте русского народа

Исторический опыт русского народа уникален, заявил российский культуролог, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«Проблемы нелегальной миграции в Псковской области не являются особо острыми, прежде всего за счет пограничья», – Александр Голышев. Фото: ПАИ

Русский народ создал самобытное государство-цивилизацию – уникальное образование, сочетающее элементы и западной, и восточной культуры, но сохранившее национальную индивидуальность, свою историю, непреходящие духовные ценности, отметил эксперт.

«Это историко-культурное единство Русского мира было значительно приумножено в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в нашей многонациональной, поликультурной и многорелигиозной стране проживают более 190 народов. Для коллективного Запада весьма заманчиво расшатать их единство, посеять вражду между ними. Сегодня Запад всемерно способствуют незаконной миграции, целенаправленно переправляя в нашу страну членов преступных и экстремистских организаций», – сказал Александр Голышев.

В выступлении на коллегии Генеральной прокуратуры президент России Владимир Путин отметил 75% увеличение роста преступлений со стороны незаконных и трудовых мигрантов. «Сегодня ни одна страна не может отказаться от использования дополнительных рабочих рук, но президент подчеркивает, что связанная с вопросами миграции ситуация должна быть под контролем», – прокомментировал спикер.

По его мнению, миграционная политика должна быть усилена. А незаконная миграция – это теневая занятость, социальная напряженность на рынке труда, криминализация.

«В моем представлении в Псковской области проблемы нелегальной миграции не являются особо острыми, прежде всего за счет пограничья. Осуществляется более строгий паспортный контроль и учет, выявляющий намерения мигрантов. Этому способствует и деятельность регионального Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям, который возглавляет губернатор Михаил Ведерников. На его заседаниях рассматриваются и находятся решения самых актуальных и острых вопросов, в том числе недопущения провоцирования межнациональной розни. Выстроена системная работа по гармонизации этноконфессиональных отношений, укреплению единства россиян и этнокультурному развитию народов России в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года», – заключил Александр Голышев.

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