Житель Невельского района предотвратил кражу из соседского дома

17:43, 04 апреля 2024, ПАИ

Житель Невельского района предотвратил кражу велосипеда из соседского дома, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, безработный, ранее судимый 48-летний житель Витебской области Республики Беларусь разбил окно веранды дачного дома в деревне Рогачево Невельского района и попытался украсть велосипед. Однако его заметил сосед и поднял тревогу, после чего злоумышленник испугался и скрылся без велосипеда.

В отношении гражданина Белоруссии возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. В настоящее время он заключён под стражу, так как ранее совершил другое противоправное деяние.