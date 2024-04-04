Областная выставка «Творческая семья» откроется в Пскове
Областная выставка «Творческая семья» откроется в Доме ремёсел в Пскове 9 апреля в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.
Выставка посвящена Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным.
Экспозиция будет представлена изделиями декоративно-прикладного творчества, выполненными творческими семьями из Псковской области.
Ранее сообщалось, что в Печорах откроется выставка «Русская песнь покорила сердца». Она приурочена к 85-летию со дня второго слёта русских хоров и оркестров в Печорах. Кроме того, 11 апреля псковичей приглашают на персональную фотовыставку фотографа Дмитрия Кравца «Рок-н-ролл жив?».
Мой дом – моя крепость: архитектор-реставратор Евгений Иванов расскажет о тайнах гражданского зодчества Пскова
Выставка «Русская песнь покорила сердца» откроется в Музее истории города Печоры 5 апреля