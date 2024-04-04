Областная выставка «Творческая семья» откроется в Пскове

15:16, 04 апреля 2024, ПАИ

Областная выставка «Творческая семья» откроется в Доме ремёсел в Пскове 9 апреля в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Выставка посвящена Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным.

Экспозиция будет представлена изделиями декоративно-прикладного творчества, выполненными творческими семьями из Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Печорах откроется выставка «Русская песнь покорила сердца». Она приурочена к 85-летию со дня второго слёта русских хоров и оркестров в Печорах. Кроме того, 11 апреля псковичей приглашают на персональную фотовыставку фотографа Дмитрия Кравца «Рок-н-ролл жив?».