Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Областная выставка «Творческая семья» откроется в Пскове

Областная выставка «Творческая семья» откроется в Доме ремёсел в Пскове 9 апреля в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Областная выставка «Творческая семья» откроется в Пскове. Фото: Псковский областной центр народного творчества

Выставка посвящена Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным.

Экспозиция будет представлена изделиями декоративно-прикладного творчества, выполненными творческими семьями из Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Печорах откроется выставка «Русская песнь покорила сердца». Она приурочена к 85-летию со дня второго слёта русских хоров и оркестров в Печорах. Кроме того, 11 апреля псковичей приглашают на персональную фотовыставку фотографа Дмитрия Кравца «Рок-н-ролл жив?».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 апреля 2024

Размеры старинных псковских домов объяснил архитектор
04 апреля 2024

Ереванский русский драматический театр прибудет на гастроли в Псков
04 апреля 2024

Мой дом – моя крепость: архитектор-реставратор Евгений Иванов расскажет о тайнах гражданского зодчества Пскова
04 апреля 2024

Как выглядит внутри новое кафе в Финском парке
04 апреля 2024

Снятый в Пскове фильм покажут на Днях российского кино на Кубе
03 апреля 2024

Уникальный концерт Красноярского ансамбля танца Сибири состоится в Пскове
03 апреля 2024

Выставка «Русская песнь покорила сердца» откроется в Музее истории города Печоры 5 апреля
03 апреля 2024

Музей-заповедник «Михайловское» проведёт вебинар о праздновании пушкинских юбилеев

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...