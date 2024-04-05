51-летний пскович пытался украсть продукты из магазина
Псковские росгвардейцы задержали мужчину, который пытался украсть продукты из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
4 апреля около 22:00 сотрудники ведомства получили сообщение, что в гипермаркете на улице Труда сработала тревожная кнопка.
На месте происшествия росгвардейцы задержали 51-летнего псковича, который украл продуты питания.
По факту хищения проводится проверка.
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