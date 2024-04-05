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Общество

Уличное освещение установили в нескольких деревнях Псковского района

Уличное освещение установили в деревнях Мокино, Ореховичи, Назимово и Темерево в Краснопрудской волости Псковского района, сообщается в Telegram-канале администрации района.

Фото: Telegram-канал администрации Псковского района

Кроме этого, для проведения массовых мероприятий возле Дома культуры в деревне Кирово установили электрощит для подключения музыкальной аппаратуры.

Ранее сообщалось, что в Псковской области выявили первый в сезоне случай клещевого энцефалита.

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