Уличное освещение установили в нескольких деревнях Псковского района

16:02, 05 апреля 2024, ПАИ

Уличное освещение установили в деревнях Мокино, Ореховичи, Назимово и Темерево в Краснопрудской волости Псковского района, сообщается в Telegram-канале администрации района.

Кроме этого, для проведения массовых мероприятий возле Дома культуры в деревне Кирово установили электрощит для подключения музыкальной аппаратуры.

Ранее сообщалось, что в Псковской области выявили первый в сезоне случай клещевого энцефалита.