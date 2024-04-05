Уличное освещение установили в нескольких деревнях Псковского района
Уличное освещение установили в деревнях Мокино, Ореховичи, Назимово и Темерево в Краснопрудской волости Псковского района, сообщается в Telegram-канале администрации района.
Кроме этого, для проведения массовых мероприятий возле Дома культуры в деревне Кирово установили электрощит для подключения музыкальной аппаратуры.
Ранее сообщалось, что в Псковской области выявили первый в сезоне случай клещевого энцефалита.
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05 апреля 2024
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