Международный день спорта отмечают 6 апреля
Международный день спорта на благо развития и мира отмечают сегодня, 6 апреля. Об этом сообщает портал calend.ru.
В этот день в 1896 году в Греции стартовали первые современные Олимпийские игры. Было установлено, что это окажет позитивное влияние на развитие прав человека, а также социальное и экономическое развитие общества.
Ранее сообщалось, что псковичка отобралась в сборную России по гребле на байдарках.
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