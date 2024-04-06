Международный день спорта отмечают 6 апреля

09:15, 06 апреля 2024, ПАИ

Международный день спорта на благо развития и мира отмечают сегодня, 6 апреля. Об этом сообщает портал calend.ru.

В этот день в 1896 году в Греции стартовали первые современные Олимпийские игры. Было установлено, что это окажет позитивное влияние на развитие прав человека, а также социальное и экономическое развитие общества.

Ранее сообщалось, что псковичка отобралась в сборную России по гребле на байдарках.