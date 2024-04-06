Число подтопленных домов в Орске превысило 2,4 тысячи

11:53, 06 апреля 2024, ПАИ

Более 2,4 тысячи жилых домов подтоплено в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Вместе с этим было подтоплено 3 065 придомовых территорий. В подтопленной части города отключили электричество, туда направлены бригады специалистов и техника.

При патрулировании территории потенциального затопления в Старом городе Орска обнаружили два тела. По предварительным данным, их смерть не была связана с утоплением, точная версия произошедшего будет установлена в ходе экспертизы.

Кроме того, в Орске объявили набор добровольцев для эвакуации жителей с подтопленных территорий.

Ранее сообщалось, что прорыв дамбы произошёл в Орске Оренбургской области. Власти региона сообщают, что вода продолжает прибывать, а ситуация может усугубиться.