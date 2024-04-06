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Общество

Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете педофилам посещать места скопления детей, соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Нововведение дополнит закон «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил повысить качество преподавания математики в России.

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