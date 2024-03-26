Владимир Путин поручил повысить качество преподавания математики в России

22:58, 26 марта 2024, ПАИ

Президент России поручил правительству разработать план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в системе общего образования, сообщает РИА Новости.

Документ также предусматривает повышение качества подготовки учителей по этим предметам и устранение кадрового дефицита.

Срок выполнения поручения – 1 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что с сентября 2024 года во всех высших учебных заведениях страны введут курс истории религий России.