Владимир Путин поручил повысить качество преподавания математики в России
Президент России поручил правительству разработать план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в системе общего образования, сообщает РИА Новости.
Документ также предусматривает повышение качества подготовки учителей по этим предметам и устранение кадрового дефицита.
Срок выполнения поручения – 1 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что с сентября 2024 года во всех высших учебных заведениях страны введут курс истории религий России.
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