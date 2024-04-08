Троицкому мосту в Пскове посвятили сюжет на Первом канале

13:29, 08 апреля 2024, ПАИ

Троицкому (Советскому) мосту в Пскове посвятили сюжет в программе «Доброе утро» на Первом канале. В выпуске от 8 апреля ведущие рассказали об истории моста и его масштабном ремонте в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Благодаря проведенным работам конструкция моста была полностью обновлена, при этом сохранен исторический вид сооружения.

Мост построили в 1954 году по нормам 1947-го. Специалисты обнаружили силовые трещины в балках, которые ослабляли конструкцию, поэтому 1 марта 2022 года мост закрыли на ремонт. Подрядчик приступил к разборке аварийного сооружения. Таймлапс с процессом ремонта моста можно посмотреть здесь.

Технический запуск автомобильного движения по Троицкому мосту в Пскове состоялся 28 декабря 2022 года. 10 мая 2023 года мост вновь закрыли для того, чтобы уложить верхний слой асфальта на проезжей части и тротуарах и нанести разметку. После этого движение автомобилей по Советскому мосту возобновили с 18 мая. Также там оборудовали архитектурную подсветку.

Подробнее об истории моста Псковское агентство информации писало в материале «Мосты Пскова».