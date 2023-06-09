Архитектурная подсветка появилась на Троицком мосту в Пскове

09:49, 09 июня 2023, ПАИ

Архитектурная подсветка появилась на Троицком мосту в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Смонтирована архитектурная подсветка Троицкого моста! Идёт пусконаладка. Масштабная реконструкция объекта подходит к концу!» – отметил глава Пскова.

Напомним, что старая конструкция Троицкого моста была полностью разобрана и возведена новая. Техническое открытие нового моста состоялось в конце декабря прошлого года. Тогда его открыли для транспорта и пешеходов. Полностью работы будут завершены летом этого года.

Ранее начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий отметил, что подсветка будет тихой, спокойной и красивой.