Стало известно время открытия движения по Троицкому мосту в Пскове

16:07, 18 мая 2023, ПАИ

Открыть движение по Троицкому мосту в Пскове планируется в 23:30, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

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«Разметка на Троицком мосту нанесена. Открытие движения по объекту запланировано на 23:30», - говорится в сообщении.

Помимо этого, обновилась разметка на улице Леона Поземского, на подъезде к мосту. «Теперь здесь четыре полноценных полосы движения!» - пояснил Борис Елкин.

Напомним, Троицкий мост был закрыт для транспорта и пешеходов 1 марта. С этого момента подрядчик приступил к разборке аварийного сооружения и возведению нового. В декабре 2022 года произошёл технический запуск движения, окончательное благоустройство объекта завершится в 2023 году.