Троицкий мост в Пскове закроют завтра

22:13, 09 мая 2023, ПАИ

Троицкий мост закроют завтра в Пскове в 10 утра, сообщает глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«На несколько дней мы вернёмся к схеме движения транспорта и пешеходов, которая действовала до Нового года. Это необходимо для того, чтобы уложить верхний слой асфальта на проезжей части и тротуарах и нанести разметку», — отмечает глава города.

После этого будет закрыта вторая половина Ольгинского моста, а на Троицком будут проведены работы, которые не влияют на движение.