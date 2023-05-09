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Общество

Троицкий мост в Пскове закроют завтра

Троицкий мост закроют завтра в Пскове в 10 утра, сообщает глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«На несколько дней мы вернёмся к схеме движения транспорта и пешеходов, которая действовала до Нового года. Это необходимо для того, чтобы уложить верхний слой асфальта на проезжей части и тротуарах и нанести разметку», — отмечает глава города.

После этого будет закрыта вторая половина Ольгинского моста, а на Троицком будут проведены работы, которые не влияют на движение.

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