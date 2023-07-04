ВИДЕО. Таймлапс ремонта Троицкого моста в Пскове

16:10, 03 июля 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подготовило таймлапс ремонта Троицкого (Советского) моста в Пскове. На видео можно увидеть всю историю монтажа конструкции, её возведения.

Мост построили в 1954 году по нормам 1947-го. Специалисты обнаружили силовые трещины в балках, которые ослабляли конструкцию.

Уже в наши дни закрытие Троицкого моста на ремонт произошло 1 марта 2022 года. Именно тогда подрядчик приступил к разборке аварийного сооружения и возведению нового. Тогда старый Троицкий мост разделили на 30 многотонных блоков, а затем развели.

Затем на ремонт Троицкого моста выделили дополнительные средства в размере 80 млн рублей. В декабре прошлого года на въездах к мосту начали укладывать асфальт.

Технический запуск автомобильного движения по Троицкому мосту в Пскове состоялся 28 декабря. Тогда объект посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Пскова Борис Елкин, депутат регионального парламента Алексей Севастьянов.

Затем, 10 мая этого года, мост вновь закрыли для того, чтобы уложить верхний слой асфальта на проезжей части и тротуарах и нанести разметку. После этого движение автомобилей по Советскому (Троицкому) мосту возобновили с 18 мая. Также там же оборудовали архитектурную подсветку.

1 июля мост посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников с помощником президента России Игорем Левитиным.

Реконструкция моста проводилась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».