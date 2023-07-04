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ВИДЕО. Таймлапс ремонта Троицкого моста в Пскове

Псковское агентство информации подготовило таймлапс ремонта Троицкого (Советского) моста в Пскове. На видео можно увидеть всю историю монтажа конструкции, её возведения.

 

Мост построили в 1954 году по нормам 1947-го. Специалисты обнаружили силовые трещины в балках, которые ослабляли конструкцию. 

Уже в наши дни закрытие Троицкого моста на ремонт произошло 1 марта 2022 года. Именно тогда подрядчик приступил к разборке аварийного сооружения и возведению нового. Тогда старый Троицкий мост разделили на 30 многотонных блоков, а затем развели.

Затем на ремонт Троицкого моста выделили дополнительные средства в размере 80 млн рублей. В декабре прошлого года на въездах к мосту начали укладывать асфальт.

Технический запуск автомобильного движения по Троицкому мосту в Пскове состоялся 28 декабря. Тогда объект посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Пскова Борис Елкин, депутат регионального парламента Алексей Севастьянов.

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

Затем, 10 мая этого года, мост вновь закрыли для того, чтобы уложить верхний слой асфальта на проезжей части и тротуарах и нанести разметку. После этого движение автомобилей по Советскому (Троицкому) мосту возобновили с 18 мая. Также там же оборудовали архитектурную подсветку.  

1 июля мост посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников с помощником президента России Игорем Левитиным.  

Реконструкция моста проводилась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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