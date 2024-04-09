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Спорт

Псковички стали призёрами турнира по художественной гимнастике в Тверской области

Псковички, воспитанницы центра «Юность», стали призёрами открытого турнира по художественной гимнастике «Подснежник». Соревнования прошли в Тверской области с 5 по 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в центре «Юность».

Псковички стали призёрами турнира по художественной гимнастике в Тверской области. Фото: центр «Юность»

В соревнованиях приняли участие семь псковичек.

Победителями соревнований стали Ева Мамедова, Ева Малешина, Анна Головина, Ярослава Жирнова, Маргарита Снигур и Ксения Голубева. Также серебряной награды удостоилась Елизавета Пенькова.

Тренирует спортсменок Наталья Иванова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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