Псковички стали призёрами турнира по художественной гимнастике в Тверской области

14:15, 09 апреля 2024, ПАИ

Псковички, воспитанницы центра «Юность», стали призёрами открытого турнира по художественной гимнастике «Подснежник». Соревнования прошли в Тверской области с 5 по 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в центре «Юность».

В соревнованиях приняли участие семь псковичек.

Победителями соревнований стали Ева Мамедова, Ева Малешина, Анна Головина, Ярослава Жирнова, Маргарита Снигур и Ксения Голубева. Также серебряной награды удостоилась Елизавета Пенькова.

Тренирует спортсменок Наталья Иванова.

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