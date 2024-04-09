Псковички стали призёрами турнира по художественной гимнастике в Тверской области
Псковички, воспитанницы центра «Юность», стали призёрами открытого турнира по художественной гимнастике «Подснежник». Соревнования прошли в Тверской области с 5 по 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в центре «Юность».
В соревнованиях приняли участие семь псковичек.
Победителями соревнований стали Ева Мамедова, Ева Малешина, Анна Головина, Ярослава Жирнова, Маргарита Снигур и Ксения Голубева. Также серебряной награды удостоилась Елизавета Пенькова.
Тренирует спортсменок Наталья Иванова.
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