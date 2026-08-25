«В конце мая я не знала, выберемся ли мы» – тренер Натальи Спиридоновой – о сложном сезоне

17:56, 25 августа 2026, ПАИ

Тренер псковской прыгуньи в высоту Натальи Спиридоновой Екатерина Алексеева призналась, что в конце весны сомневалась, сможет ли её подопечная завершить сезон, но спортсменка не только выстояла, но и завоевала бронзу на Спартакиаде народов России в Челябинске. Подводя итоги сезона, наставница в беседе с корреспондентом ПАИ назвала главной задачей восстановление здоровья.

«Без апатии. Стопе стало лучше. Когда ты можешь тренироваться, тогда и шансы возрастают. А когда ты не прыгаешь и выступаешь на стартах, конечно, нет уверенности вообще. Нет такого, что всё осталось позади. Оно всё ещё есть, до конца не ушло», – сказала Алексеева.

Она рассказала, что проблемы со стопой продолжались всю зиму и весну. Подготовку к следующему сезону планируется сместить: вместо сборов в Сочи спортсменка, скорее всего, отправится в Кисловодск. «Хочется даже подготовку немного сместить, потому что сначала надо все эти моменты укрепить. Это, конечно, будет зависеть от врача, к которому уже записались. Дальше будем отталкиваться от этого», – пояснила тренер.

Говоря о выступлении на Спартакиаде народов России, где Спиридонова заняла третье место с результатом 1,87 м, Алексеева признала, что спортсменка могла показать больше: «На 1,90 м она точно готова. А при лучшем раскладе может взять и 1,92 м. Но я думаю, что надо просто где-то выйти и жёстче поставить ногу, но она пока не готова».

Тренер подчеркнула, что победы в конце сезона помогли снять психологическое давление из-за финансовой неопределённости. «Именно этим мы довольны, потому что это очень на нас давило. Почву из-под ног выбивало», – призналась она.

Главной задачей на межсезонье Алексеева назвала укрепление стопы, без чего дальнейший прогресс невозможен. «Нам надо набрать определённую базу – сделать много работы на стопы. С той стопой, которая есть у нас на сегодняшний день, с ней этого не сделать. Это только ухудшит её состояние. Но если мы не заложим эту базу, тогда нам будет дальше очень сложно. Надо будет подкидывать по ходу сезона в костёр, а подкидывать нечего», – пояснила она.

Несмотря на все трудности, Екатерина Алексеева оценила сезон положительно: «При таком давлении мы выстояли, смогли. На этом надо поблагодарить этот сезон. Мы всю зиму в травме, после первого же старта. Потом мучились. Весной происходит такая же ерунда, а мы от этого не отошли. В конце мая я не знала, выберемся ли мы. Это ещё надо быть благодарными, что мы смогли так закончить. При этом многие моменты мы уже смогли решить. Теперь хочется здоровья, а за ним придёт и уверенность».

В прошедшем сезоне Наталья Спиридонова одержала две крупные победы. Она завоевала золото командного чемпионата России и Всероссийской универсиады. В заключительном старте сезоне псковичке покорилась бронза Спартакиады народов России.