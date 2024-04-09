Как защититься от аллергии на цветение, рассказала врач Сережина

16:48, 09 апреля 2024, ПАИ

Как защититься от аллергии в период цветения растений, рассказала врач Вера Сережина, сообщают «Известия».

Аллергику необходимо убрать из дома ковры и тяжёлые шторы, а также ежедневно проводить влажную уборку, отмечает эксперт. Также минимизировать аллергию поможет кондиционер, а именно установленные в нём фильтры, которые обеспечивают приток свежего воздуха в помещение без необходимости открывать окна в период цветения.

Кроме того, эксперт рекомендует не выходить на улицу в первой половине дня, так как концентрация пыльцы в воздухе в это время максимальная, а также отмечает особую для аллергиков опасность ветреных солнечных дней. Если покинуть дом всё же нужно, Вера Сережина советует аллергикам избегать встречи с аллергенами (например, воздержаться от поездок в лес или за город), при выходе из дома надевать солнцезащитные очки и медицинскую маску. По возвращении домой врач рекомендует аллергикам умыться, промыть пазухи носа и принять душ, а одежду сразу постирать или почистить щёткой.

Для изучения точных причин аллергии необходимо проводить специальное лабораторное исследование – комплексный аллергочип, на основе которого врач сможет предложить различные варианты терапии, отмечает Вера Сережина.

Напомним, ранее врач – аллерголог-иммунолог Ольга Слепиковская стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM). Она рассказала о том, что у аллергии нет ярко выраженной сезонности, к сезону аллергии можно подготовиться заранее и что стресс может стать причиной аллергических заболеваний.