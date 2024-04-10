Роскомнадзор планирует блокировать сайты с помощью ИИ

09:42, 10 апреля 2024, ПАИ

Реестр запрещённой информации с применением искусственного интеллекта планирует ввести Роскомнадзор в этом году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию паспорта программы цифровой трансформации ведомства.

ИИ будет использоваться для того, чтобы сократить издержки и установить «неочевидные связи». Планируется, что незаконный контент в интернете в 2024 году будут выявлять за два часа, а по итогам 2026 этот показатель сократится до одного часа.

Кроме того, в ведомстве полагают, что внедрение ИИ поможет улучшить эффективность работы. Например, планируется, что будет возможным снизить показатель ошибочно выявленных признаков нарушений в средствах массовой информации с 20% в 2023 году до 10% в 2026 году.

Помимо того, в 2026 году в ведомстве намерены наполнять с помощью ИИ реестр операторов персональных данных.

Ранее сообщалось, что 500 млн данных о россиянах утекли в Сеть из-за крупного инцидента. Кроме того, 40 тысяч сайтов с азартными играми заблокировали в России.