Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Радиостанция "Серебряный дождь"

Псковская область находится в числе благополучных регионов по АЧС

Псковская область находится в числе благополучных регионов по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил врио председателя регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Было три случая подозрения на африканскую чуму, но обошлось. В целом проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий. Стараемся. Конечно, в первую очередь это депопуляция, то есть регулирование численности дикого кабана в природе», – рассказал эксперт.

В феврале эксперты провели диагностические исследования 52 кабанов. Кроме того, проводится разъяснительная работа с населением с целью соблюдения основных правил безопасности и недопущения заражения поголовья, отметил гость радиоэфира.

Валерий Удалов подчеркнул, что в Псковской области есть программа по замещению свиней на других домашних животных, однако она не пользуется особой популярностью. «Последний год практически никто не обращался. Таких случаев практически нет. Ранее меняли свиней на птицу в Псковском районе, в Островском районе были случаи, но сейчас она не пользуется успехом», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что Псковская область на сегодняшний день имеет благополучный статус по гриппу птиц. При этом, по решению Минсельхоза РФ, в регионе идёт вакцинация от инфекции вокруг двух крупных птицеводческих предприятий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 апреля 2024

Эксперт рекомендовал псковичам не покупать вакцины для животных на маркетплейсах
10 апреля 2024

Эксперт: Псковская область имеет благополучный статус по птичьему гриппу
10 апреля 2024

Более 500 домашних птиц привили от птичьего гриппа в Псковской области
10 апреля 2024

Союзный выпускной планирует провести ПсковГУ
09 апреля 2024

Олимпиаду для школьников Союзного государства планируют разработать в ПсковГУ
09 апреля 2024

Финал Всероссийской олимпиады школьников по биологии может пройти в Пскове
09 апреля 2024

В Пскове может появиться индийское кафе
09 апреля 2024

Как ПсковГУ удалось попасть в десятку рейтинга вузов СЗФО, рассказала Наталья Ильина

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...