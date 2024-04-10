Псковская область находится в числе благополучных регионов по АЧС

15:58, 10 апреля 2024, ПАИ

Псковская область находится в числе благополучных регионов по африканской чуме свиней (АЧС). Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил врио председателя регионального комитета по ветеринарии Валерий Удалов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Было три случая подозрения на африканскую чуму, но обошлось. В целом проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий. Стараемся. Конечно, в первую очередь это депопуляция, то есть регулирование численности дикого кабана в природе», – рассказал эксперт.

В феврале эксперты провели диагностические исследования 52 кабанов. Кроме того, проводится разъяснительная работа с населением с целью соблюдения основных правил безопасности и недопущения заражения поголовья, отметил гость радиоэфира.

Валерий Удалов подчеркнул, что в Псковской области есть программа по замещению свиней на других домашних животных, однако она не пользуется особой популярностью. «Последний год практически никто не обращался. Таких случаев практически нет. Ранее меняли свиней на птицу в Псковском районе, в Островском районе были случаи, но сейчас она не пользуется успехом», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что Псковская область на сегодняшний день имеет благополучный статус по гриппу птиц. При этом, по решению Минсельхоза РФ, в регионе идёт вакцинация от инфекции вокруг двух крупных птицеводческих предприятий.