Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность полицейского в Себеже

09:04, 11 апреля 2024, ПАИ

В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Псковской области пресечена незаконная деятельность сотрудника Отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Себежский», признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств по административному делу должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях).

Доказано, что полицейский с целью искусственного увеличения показателей в служебной деятельности и получения положительной оценки своей работы руководством вступил в сговор с местным жителем, желавшим в свою очередь заслужить благосклонность сотрудника правоохранительных органов. Так, участковый сфальсифицировал доказательства якобы совершения вышеуказанным гражданином административного правонарушения, которое заведомо для него не совершалось, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Приговором Себежского районного суда Псковской области фигурант привлечён к уголовной ответственности. Приговор вступил в законную силу.