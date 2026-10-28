В Великих Луках сотрудницу больницы осудили за откаты на 6 млн рублей

17:24, 28 октября 2026, ПАИ

В Великолукской межрайонной больнице сотрудница контрактной службы получила более 6 млн рублей за содействие в заключении договоров на поставку медицинских товаров без торгов. Городской суд приговорил женщину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Женщина систематически получала деньги от предпринимателя и коммерческой фирмы за помощь в заключении прямых договоров с больницей. Закупки проводили без аукционных процедур. Незаконное вознаграждение женщина получала на протяжении полутора лет.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих. После оглашения приговора обвиняемую взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд постановил конфисковать у осуждённой денежные средства в размере полученного незаконного вознаграждения.