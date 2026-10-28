Полиция урегулировала конфликт из‑за нарушения тишины в Пскове

18:58, 28 октября 2026, ПАИ

Днём 25 октября в дежурную часть отдела полиции № 1 в Пскове поступило сообщение о нарушении тишины в одном из многоквартирных домов на улице Крестки. На место выехал участковый уполномоченный полиции, который опросил участников конфликта и выслушал претензии сторон. Правовую основу регулирования вопросов тишины и покоя разъяснили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сегодня, 28 октября, руководство отдела полиции № 1 лично выехало к автору обращения.

«Полицейские провели беседу с женщиной, разъяснили нормы регионального законодательства о тишине», – уточнили в ведомстве.

Соседа, с которым у женщины возник конфликт, в момент визита дома не оказалось. С мужчиной провели беседу по телефону, а также дополнительно пригласили его в отдел полиции.

В УМВД напомнили, что правовую основу регулирования вопросов тишины и покоя граждан в регионе устанавливает статья 2.2 «Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан» Закона Псковской области от 6 февраля 2025 г. № 2583‑ОЗ. Поскольку 25 октября было выходным, но не праздничным днём, к ситуации применялись общие для выходных правила: запрет на нарушение тишины действует с 22:00 до 10:00 (за исключением случаев проведения строительных или ремонтных работ).