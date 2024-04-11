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Около трёх миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

Порядка трёх миллионов рублей лишились жители Пскова, Бежаниц, Опочецкого и Себежского районов после звонков мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около трёх миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками. Фото: ПАИ

Во время звонков жителям региона махинаторы, в частности, представлялись биржевыми брокерами и предлагали собеседникам заработать в интернете.

Других псковичей мошенники обманули под предлогами якобы предотвращения несанкционированного оформления кредитов или списания денег с банковских счетов. Также жителям региона злоумышленники обещали освободить их родственников от уголовной ответственности за совершение мнимых ДТП.

Кроме того, некоторых псковичей махинаторы обманули во время операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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