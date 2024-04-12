В Стругах Красных на набережной реки Щировки начались работы по благоустройству

19:12, 12 апреля 2024, ПАИ

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Стругах Красных на набережной реки Щировки начались работы по благоустройству (первая очередь). Об этом пишет районная газета «Струги».

Напомним, что именно этот объект стал победителем в голосовании в прошлом году.

Проектом предусмотрено выполнение работ по устройству пешеходной дорожки и места зоны отдыха, где разместится несколько скамеечек.

Кроме того, будет сделано уличное освещение и огорожена опасная зона. Ведущая работы подрядная организация должна будет завершить их к 18 мая.

Добавим, что в этом году идёт голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2025 году. И набережная реки Щировки (вторая очередь) лидирует. За неё проголосовало уже более 1 300 человек.