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Происшествия

Более 1300 ранее судимых граждан проверили псковские полицейские

Операция «Рецидив» прошла на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В проведении профилактического мероприятия было задействовано более 300 сотрудников правоохранительных органов. Фото: ПАИ

Главной целью операции стало предупреждение совершения повторных преступлений. В проведении профилактического мероприятия было задействовано более 300 человек, которые в рамках рейда проверили 1 343 ранее судимых лиц.

Было выявлено и поставлено на профилактический учёт девять ранее судимых лиц, формально подпадающих под действие административного надзора. Привлечено к административной ответственности 50 ранее судимых лиц. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено 53 административных наказания.

Кроме того, было раскрыто три ранее совершённых преступления: кража велосипеда, хищение денег и продуктов. Вместе с этим сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение двух поднадзорных лиц, которые уклонялись от административного надзора.

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