Михаил Ведерников обсудил вопросы поддержки бойцов СВО с Андреем Турчаком и Алексеем Наумцом

14:34, 13 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с сенаторами – первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком и Алексеем Наумцом – обсудил текущие задачи, которые стоят перед регионом, а также в чём нужна помощь и поддержка на федеральном уровне. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

«В том числе затронули вопросы обеспечения бойцов – участников СВО всем необходимым и поддержку их семей», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников подчеркнул важность обеспечения безопасности при праздновании Дня Победы.