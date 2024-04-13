Михаил Ведерников обсудил вопросы поддержки бойцов СВО с Андреем Турчаком и Алексеем Наумцом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с сенаторами – первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Турчаком и Алексеем Наумцом – обсудил текущие задачи, которые стоят перед регионом, а также в чём нужна помощь и поддержка на федеральном уровне. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.
«В том числе затронули вопросы обеспечения бойцов – участников СВО всем необходимым и поддержку их семей», – отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников подчеркнул важность обеспечения безопасности при праздновании Дня Победы.
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