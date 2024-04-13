Автомобиль сбил лося в Гдовском районе

15:03, 13 апреля 2024, ПАИ

Лось погиб под колёсами автомобиля в Гдовском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Сегодня ночью у деревни Добручи автомобиль Mitsubishi сбил лося. Животное погибло.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.