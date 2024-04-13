Автомобиль сбил лося в Гдовском районе
Лось погиб под колёсами автомобиля в Гдовском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Сегодня ночью у деревни Добручи автомобиль Mitsubishi сбил лося. Животное погибло.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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