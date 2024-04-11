Более чем на четверть вырос спрос на технику у россиян

09:19, 14 апреля 2024, ПАИ

Число покупок техники и электроники в России в первом квартале 2024 года выросло на 28 % в сравнении с тем же периодом 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов банка «Русский стандарт».

Рост спроса на электронику и технику эксперты связывают с увеличением на российском рынке количества качественных товаров китайских производителей. Также растёт активность продаж более доступных по цене российских брендов. Всего за первый квартал 2024 года число покупок электроники и техники выросло на 28 %.

При этом по сравнению с четвёртым кварталом 2023 года количество покупок в январе – марте 2024 года снизилось на 17 %. «Подобное вполне объяснимо традиционно высоким спросом на технику на фоне глобальных предновогодних распродаж», – пояснили в банке.

Средний чек на бытовую технику и электронику в первом квартале 2024 года составил 6 726 рублей. В аналогичном периоде 2023 года он был выше и составлял 7 315 рублей.